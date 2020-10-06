Астрономы смогли снять на фото в деталях рождение звезд

Астрономы международной обсерватории Gemini получили снимок туманности Киля, в которой активно формируются звезды. Он стал самым детальным на сегодняшний день — в 10 раз четче обычного.

Об этом ученые сообщили в журнале Astrophysical Journal Letters.

Туманность Киля — плотное облако пыли и газа, в 500 раз больше известной туманности Ориона. Там формируется сразу несколько молодых скоплений звезд, что превращает эту туманность в идеальный объект для изучения процессов их рождения. Однако плотные сгустки газа и пыли, из которых состоят туманности, практически непрозрачны для оптических и ультрафиолетовых волн — их можно разглядеть лишь в инфракрасном свете.

Чтобы рассмотреть внутренние слои туманности, астрономы под руководством Патрика Хартигана из Университета Райса в Хьюстоне использовали для съемки в ближнем инфракрасном диапазоне 8,1-метровый телескоп Gemini South в Чили. Кроме того, они воспользовались технологией адаптивной оптики — она компенсирует эффекты турбулентности в атмосфере Земли и позволяет сделать четкие фото. Ученые впервые наблюдали за туманностью Киля с помощью этой техники.

На снимке видно ряд необычных структур туманности — до этого момента их нельзя было рассмотреть. Речь идет о большом количестве параллельных гребней, а также идеально гладкой синусоидальной волновой поверхности и фрагментах, которые от облака отрывает сильный ветер. По мнению ученых, гребни образовало магнитное поле.

«Возможно, что и Солнце сформировалось в такой же среде. Если это так, то радиация и ветры от ближайших массивных звезд влияли на массы и атмосферы внешних планет Солнечной системы», — процитировал пресс-релиз NOIRLab слова Патрика Хартигана.