Астрономы назвали дату столкновения астероида Апофис с Землей

Астроном из Института астрономии Гавайского университета Дэйв Толен провел исследование, в результате которого определил траекторию полета крупного астероида Апофис. Он может очень близко подойти к Земле.

Специалист уточнил, что Апофис движется с ускорением из-за неоднородного теплового излучения. Оно еще называется эффект Ярковского. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Результаты исследования показали Планетологической секции Виртуального собрания Американского астрономического общества. Толен считает, что астероид может столкнуться с Землей в 2068 году.

До последнего момента астрономы не знали о влиянии эффекта Ярковского на небесное тело и отрицали возможность столкновения. Эксперты полагали, что астероид можно будет увидеть в небе 13 апреля 2029 год. Об этом писало издание Astronews.

Наблюдения велись с помощью телескопа «Субару». Ученые отмечали, что Апофис ежегодно смещается со своей гравитационного орбиты на 170 метров. Это повышает вероятность столкновения с Землей.

Ранее американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон предположил, что астероид 2018VP1 столкнется с Землей 2 ноября. Сотрудник Физического института РАН Сергей Богачев в комментарии RT оценил вероятность того, что это произойдет.