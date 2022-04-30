Астрономы напомнили о солнечном затмении 30 апреля

Вечером 30 апреля произойдет частное солнечное затмение, которое продлится почти четыре часа. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.

Однако жители России его не смогут увидеть.

«В южной части планеты за явлением можно наблюдать в Уругвае, Парагвае, Аргентине, Чили, Боливии и части Перу», — говорится в сообщении астрономов.

Они напомнили, что встречается три типа затмений Солнца: кольцеобразное, частное и полное.

Источник фото: Московской планетарий

Затмение называют кольцеобразным, если Луна закрывает от наблюдателя центр Солнца, оставляя лишь яркое кольцо по краям. Если спутник Земли закрывает часть светила, то это частное затмение, а если полностью — то полное.

Ранее астроном Владилена Санакоева сообщала, что в ночь на 2 мая жители Екатеринбурга и Свердловской области увидят Меркурий.