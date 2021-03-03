Астроном объяснил причину частых магнитных бурь

Геомагнитные возмущения участятся в России. Астроном Уссурийской астрофизической обсерватории Игорь Лопин объяснил это тем, что сейчас Солнце находится на начальном этапе развития 25 солнечного цикла. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

По его словам, сейчас на карте изображения Солнца есть две незначительных активных области. За последнее время там произошли вспышки очень низкой мощности.

«Вследствие этого весь март будут наблюдаться незначительные магнитные бури», — пояснил астроном.