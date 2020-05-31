Астронавты показали грузовой отсек летящего к МКС Crew Dragon. Видео

До стыковки Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) остались считаные километры. Но пока корабль еще в космосе, астронавты показали грузовой отсек и виды на Землю. Ролик опубликован в Twitter NASA.

Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли показали виды Земли из космоса. Кроме того, участники полета продемонстрировали внутреннее устройство корабля, в том числе грузовой отсек.

Зрители увидели игрушку — динозавра Space Dino, сшитого из ткани и украшенного пайетками. Благодаря ему можно понять, когда на Crew Dragon наступает состояние невесомости.

Изначально запуск корабля Crew Dragon должен был состояться 27 мая. Однако из-за неблагоприятных погодных условий — сильного тумана — дату пришлось перенести. В итоге 30 мая старт прошел успешно.

Американская компания SpaceX Илона Маска запустила первый частный корабль Crew Dragon. Сенатор Алексей Пушков заявил, что главу компании можно поздравить с запуском, но «это полет на МКС, это не Марс». Поэтому он призвал не преувеличивать достижения Маска.

Роскосмос ведет переговоры, чтобы начать доставлять на МКС российских космонавтов на американской технике.