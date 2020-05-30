Астронавты поднялись на борт Crew Dragon

Астронавты, специалисты NASA и SpaceX приехали к стартовой площадке на машинах компании Tesla. На номерных знаках автомобилей написано «Курс — на МКС».

Перед отправкой космонавты передали привет родным. С ними побеседовали изобретатель и инженер Илон Маск, а также глава NASA Джим Брайденстайн. Помимо них, на космодром прибыл вице-президент США Майкл Пенс. В ближайшее время ожидают и американского лидера Дональда Трампа.

Вскоре специалисты вновь проверят все системы корабля и скафандры астронавтов. После этого люки Crew Dragon закроются.

Старт корабля с Херли и Бенкеном на борту пройдет в 16:33 по времени Восточного побережья США (23:33 по Москве).

Планировалось, что Crew Dragon стартует 27 мая. Космическую технику должна была вывести на орбиту ракета-носитель Falcon 9. Однако за 16 минут до старта компания Илона Маска SpaceX сообщила об отмене полета. Дату пуска перенесли из-за сильного тумана, который опустился на космодром.

Космонавт-испытатель Сергей Рязанский назвал саму идею пуска интересной. Однако он отметил, что американцы попытались в очередной раз устроить шоу.