Астронавтов не пустят на борт «Союза». На МКС полетят российские экипажи

Антироссийские санкции могут лишить астронавтов из США возможности попасть на МКС. Их уже не включили в экипажи «Союза», которые полетят в космос в октябре 2020 года и весной 2021 года.

Зависимость от России в доставке астронавтов на Международную космическую станцию дорого обошлось США, заметило польское издание Gazeta Wyborcza.

NASA, указано в статье, пыталось исправить ситуацию: подписала в 2014 году договоры с концерном Boeing и компанией SpaceX. Они касались создания новых шаттлов и доставки американцев на МКС. Планировалось, что астронавты отправятся на станцию на ракетах собственного производства в 2017 году, но сроки соблюдены не были.

В 2020 году американцы едва ли попадут на МКС — мест для них на российском корабле нет. Решить проблему можно было бы переговорами с Москвой. Однако NASA не вправе заключать подобные соглашения с Роскосмосом. Все дело — в запрете, который введен в рамках ограничительных мер из-за «агрессии России» по отношению к Украине.

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В составе экипажей российских космических кораблей «Союз», которые должны отправиться на МКС в октябре 2020 года и весной 2021-го, астронавтов действительно нет. На это обратило внимание РИА «Новости», проанализировав данные Центра подготовки космонавтов.

И в «Союзе МС-17», и в «Союзе МС-18» все места отданы россиянам. Экипажи утверждены межведомственной комиссией. Раньше в них всегда включали одного или двух астронавтов.

Если Роскосмос так и не отдаст одно из мест NASA или другому иностранному агентству, то в октябре 2020 года на МКС впервые полетит полностью российский экипаж «Союза». Подобное случалось в последний раз в 2000 году — во время посещения станции «Мир».