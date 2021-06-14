Астронавтам стало жарко в американском модуле на МКС

Астронавты пожаловались на жару в американском модуле на Международной космической станции (МКС). Об этом они сообщили за два дня до выхода в открытый космос, рассказало РИА «Новости».

Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосиде в понедельник в ходе переговоров с Землей сообщил специалисту центра NASA в Хьюстоне, что в шлюзе Quest, из которого они осуществляют выход в открытый космос, гораздо теплее, чем в других модулях. В NASA пообещали, что модуль охладят.

Астронавт NASA Шейн Кимброу и представитель Европейского космического агентства француз Тома Песке планируют осуществить выходы в открытый космос 16 и 20 июня. Они должны установить снаружи американской части МКС две панели солнечных батарей, доставленных в начале месяца на грузовом корабле Саrgо Drаgоn. С начала 2021 года по американской программе уже были выполнены пять выходов в открытый космос.

Ранее, 2 июня, в открытый космос вышли россияне Олег Новицкий и Петр Дубров. Космонавты выполнили работы по подготовке к прибытию на МКС нового модуля «Наука».