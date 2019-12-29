Астронавт NASA установила рекорд по длительности пребывания в космосе

Американский астронавт Кристина Кох установила рекорд по продолжительности пребывания в космосе среди женщин в рамках одиночного полета. Об этом агенство сообщило в своем Twitter-аккаунте.

Кристина Кох прибыла на Международную космическую станцию (МКС) 14 марта этого года и находится там до сегодняшнего дня.

Она провела в космосе 289 дней, побив тем самым рекорд в 288 дней другого американского астронавта Пегги Уитсон. К слову, Кристина Кох должна будет остаться на МКС до февраля следующего года.

«Это удивительная для науки вещь. Мы наблюдаем другой аспект того, как влияет на человеческое тело микрогравитация на протяжении продолжительного времени. И это очень важно для наших будущих космических планов по полету на Луну и Марс», — рассказала астронавт в интервью телеканалу CNN.

В настоящее время на МКС находятся россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, астронавты Ник Хейг, Кристина Кох, Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).