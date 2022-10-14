Астронавт Кристофоретти повторила на борту МКС сцену из «Космической Одиссеи» | 360°

Мир 14 октября 2022, 17:23 Поделиться Telegram

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Viber Астронавт Кристофоретти повторила на борту МКС сцену из «Космической Одиссеи»

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Астронавт Саманта Кристофоретти выложила видео с Международной космической станции, на котором она повторяет сцену из фильма «2001 год: Космическая одиссея». Об этом сообщил сайт kp.ru.

Кристофоретти в ролике парит благодаря микрогравитации. При этом она одета в костюм стюардессы из этого фильма.

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Уточняется, что астронавт уже не впервые делает что-то подобное. В 2015 году она нарядилась в форму капитана Кэтрин Джейнвэй из сериала «Звездный путь. Вояджер», а недавно инсценировала отрывок из фильма «Гравитация».

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