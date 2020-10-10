Астронавт Фергюсон отказался впервые полететь на Starliner из-за дочери

Американский астронавт Крис Фергюсон отказался участвовать в первом пилотируемом полете корабля Boeing Starliner. Причиной оказалась свадьба его дочери, которую он не хочет пропускать.

«Я решил сняться с полета как командир испытательного полета, запланированного на следующий год. Я очень привержен пилотируемым полетам в космос. <...> Но следующий год очень важен для моей семьи», — сказал Фергюсон в коротком видеообращении в своем аккаунте в Twitter.

Некоторое время назад NASA объявило о замене командира экипажа полета космического корабля Boeing Starliner. Его место займет другой, но такой же опытный астронавт Барри Уилмор, сообщает РИА «Новости». В состав экипажа также входит Сунита Уильямс, Джош Кассада и Джанетт Эппс. Полет состоится не раньше декабря 2021 года.

Ранее стало известно, что на МКС может отправиться полностью российский экипаж. По предварительным данным, это может произойти весной 2021 года, передает РИА ФАН.