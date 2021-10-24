Астрология помогла вакцинации в Бутане и США

Министерство здравоохранения Бутана решил хитростью завлечь жителей страны в центры по вакцинации. Они объявили хорошим знаком тот факт, что 30-летняя Нинда Дема, первой в Бутане привившаяся от коронавируса, была рождена в год Обезьяны, как и медсестра, которая эту прививку поставила.

Как стало известно Reuters, мероприятие транслировалось в прямом эфире по местному телевидению. В результате в течение недели вакцинировалось 90% населения. Трудно сказать, знали об этом опыте чиновники американского Солт-Лейк-Сити или нет, но они пошли примерно тем же путем.

Они опубликовали в Twitter показатели вакцинации, разбив их при этом на знаки Зодиака. Инфографика показала, что местные Львы, скорее всего, будут полностью вакцинированы. При этом по данным властей 70% знака уже получили хотя бы один укол.

В прогнозе было сказано, что у Скорпионов меньше всего шансов пройти полную вакцинацию, и действительно - только 46% из них выбрали прививку.

Публикация развеселила пользователей. Они стали примерять результаты медиков на себя. Любопытно, но комментарии показали, что данные имеют некоторый смысл. Астрологии считают, что Львы хотят чувствовать себя значимыми и самыми умными. Поэтому легко могут решиться вакцинироваться.

Скорпионы имеют репутацию скептиков и задают много уточняющих вопросов. Они живут в безжалостном мире, съешьте или будьте съеденными. Скорпионы много раз подумают, прежде чем решатся подставить плечо под шприц.

Популярности твиту добавил пользователь TikTokпод ником @yaayeeboy. Он опубликовал ставшее вирусным видео с этой таблицей. Ролик набрал свыше двух миллионов просмотров.

Впрочем, нашлись и недовольные. Они раскритиковали чиновников здравоохранения за шуточную публикацию.

Оперативный штаб по борьбе с ковидом России 23 октября зафиксировал новый рекорд смертности. За предыдущие 24 часа от коронавируса умерли 1075 человек.