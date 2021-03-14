AstraZeneca вновь подчеркнула безопасность своей вакцины

После зарегистрированных в нескольких странах случаев 15 тромбозов глубоких вен, 22 случая тромбоэмболии легочной артерии среди трех миллионов привитых в США, компания AstraZeneca заявила, что это гораздо меньше, чем можно было ожидать.

Как заявил представитель фарм-компании CNBC: «Эти данные схожи с теми, что мы видим при применении других зарегистрированных вакцин от коронавируса».

Он добавил, что безопасность пациентов является наивысшим приоритетом компании, а ее вакцина соответствует четким и строгим стандартам одобрения.

«Безопасность вакцины была всесторонне изучена в ходе клинических испытаний третьей фазы, и данные экспертной оценки подтверждают, что вакцина в целом хорошо переносится», — сказано в заявлении AstraZeneca для CNBC.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило, что уже «расследует случаи тромбоэмболических событий и других состояний, связанных со сгустками крови, о которых сообщалось после вакцинации».

«Доступная на данный момент информация указывает на то, что количество тромбоэмболических событий у вакцинированных людей не выше, чем у населения в целом», — сообщил регулятор.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Марио Драги заявили, что нет никаких доказательств связи между вакциной и тромбами. Фон дер Ляйен подтвердила, что Европейское агентство по лекарственным средствам начало «дальнейшую ускоренную проверку».

Накануне сообщалось о смерти словацкой 38-летней учительницы после прививки AstraZeneca. Причиной смерти стали отек мозга, тромбофилия и легочная эмболия. Прививочная кампания была прекращена в Италии, Румынии, Дании, Исландии и Норвегии.