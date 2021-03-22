Bloomberg узнал о возможной блокировке поставок вакцины AstraZeneca в Британию

Евросоюз планирует пересмотреть и с большой вероятностью отклонить разрешение компании AstraZeneca на экспорт вакцин от коронавируса в Великобританию. Прежде всего компания должна исполнить свои обязательства по поставкам в страны ЕС, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Евросоюзе.

Это решение, по словам источника агентства, будет обсуждаться уже на этой неделе. Италия и Франция, как уточняется, поддерживают ограничения, призывают проявлять осторожность Ирландия, Бельгия и Нидерланды. Компоненты для вакцины AstraZeneca производит в Бельгии и Нидерландах.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила, что может запретить компании AstraZeneca экспорт вакцины из Евросоюза. Это связано с сокращением поставок препарата в страны ЕС. Почти вся Европа на время отказывалась от вакцины AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся. При этом в ВОЗ заявили, что польза от препарата превышает риски. При том, что риск опасных побочных эффектов от AstraZeneca есть, наблюдался он и у других западных вакцин.