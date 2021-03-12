AstraZeneca сократит поставки вакцин в Евросоюз

Британо-шведская компания AstraZeneca поставит в Евросоюз на 10 миллионов доз меньше своей вакцины от коронавируса, чем планировалось. Об этом сообщило агентство Reuters.

Изначально планировалось, что в первом квартале 2021 года AstraZeneca поставит в ЕС 40 миллионов доз вакцин от коронавируса, но теперь заявлено, что их будет на четверть меньше. По данным Reuters, сокращение поставок связано со сбоем глобальной системы снабжения.

Девять стран Евросоюза сократили применение вакцины от AstraZeneca после того, как у нескольких привившихся пациентов образовались тромбы. Пока неизвестно, связано ли это напрямую с вакциной, но в Европе зарегистрировали уже не менее 20 подобных случаев.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) займется изучением ситуации в странах ЕС, которые приостановили использование вакцины от AstraZeneca.

Европейский лекарственный регулятор ранее одобрил к регистрации в ЕС четвертую вакцину от коронавируса, которой стал препарат от компании Janssen-Cilag, являющейся медицинским подразделением Johnson & Johnson.