AstraZeneca опровергла связь вакцины с появлением тромбов

Британо-шведская фармацевтическая компании AstraZeneca заявила, что нет никаких доказательств повышенного риска возникновения тромбов после вакцинации. Об этом она сообщила после того, как сразу несколько стран приостановили использование препарата.

Об этом сообщил телеканал CNN.

«Анализ наших показателей безопасности из более 10 миллионов записей показал отсутствие доказательств повышенного риска эмболии легочной артерии и тромбоза глубоких вен среди представителей какой-либо определенной возрастной группы, пола или в какой-либо партии и определенной стране, связанного с вакциной AstraZeneca от коронавируса», — процитировал он сообщение компании .

Раньше всех использование препарата на своей территории приостановила Австрия. Власти страны приняли такое решение в качестве меры предосторожности после информации о возможной связи препарата с появлением тромбов у одной женщины, а также смертью другой после прививки.

После Австрии приостановить использование партии решили Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. Вслед за ними от препарата временно отказались также Дания, Норвегия и Исландия.