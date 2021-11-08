Астероид размером c Эйфелеву башню приблизится к Земле 11 декабря

К Земле приближается астероид 4660 Nereus, длина которого составляет 330 метров — он больше Эйфелевой башни на 30 метров. Он пролетит мимо планеты на расстоянии 3,9 миллиона километров. Небесное тело считается потенциально опасным. Об этом сообщил сайт Лаборатории реактивного движения NASA.

По данным ученых, в следующий раз этот астероид пролетит по космическим меркам недалеко от Земли лишь в 2112 году. В следующем веке расстояние между ним и планетой составит около 2,6 миллиона километров.

Околоземный астероид 4660 Nereus двигается по сильно вытянутой орбите вокруг Солнца. Она пересекает орбиты Земли и Марса. Это небесное тело открыла американский астроном Элеанора Хелин 28 февраля 1982 года в Паломарской обсерватории.

Ученые считают, что на хаотичное движение астероида по своей орбите оказывает влияние Земля. Один оборот вокруг Солнца он делает почти за два года. Ранее стало известно, что NASA протестирует защиту Земли от потенциально опасных астероидов. Для этого к одному из них запустят ракету.