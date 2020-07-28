Астероид диаметром до 190 метров приблизится к Земле

Астероид 2009 PQ1 подлетит к Земле максимально близко 5 августа. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Космический объект пролетит мимо нашей планеты со скоростью 13,4 километра в секунду, сообщает ТАСС со ссылкой на NASA. Минимальное расстояние между астероидом и Землей составит порядка 3,2 миллиона километров. Небесное тело относится к Аполлонам, то есть к астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Его открыли в 2009 году. Диаметр астероида может от 84 до 190 метров.

Ранее представители NASA заявили, что рассчитывают на поддержку России, в частности, Роскосмоса, в реализации программы по освоению Луны. Американский проект по изучению спутника Земли называется Artemis. Он включает в себя беспилотные полеты вокруг Луны, пилотируемые и саму высадку на поверхность небесного тела. После успешного завершения всех этапов программы американцы планируют отправить пилотируемый корабль на Марс.