Астероид 4660 Nereus максимально сблизится с Землей 11 декабря
NАSА: астероид 4660 Nereus максимально сблизится с Землей 11 декабря
Астероид 4660 Nereus приближается к Земле, ближе всего он окажется 11 декабря. Небесное тело не угрожает планете. Об этом написало издание The Mirror со ссылкой на NASA.
Космическое агентство отнесло астероид к классу «потенциально опасен». Длина объекта, летящего к Земле, — более 304,8 метра, скорость — 23,6 тысячи километра в час.
Астероид приблизится к Земле на расстояние 7,4 миллиона километров. По информации газеты, впервые небесное тело обнаружили в 1982 году, по размерам оно больше Эйфелевой башни.
NASA заявило, что максимальное сближение астероида с Землей случится 11 декабря.
Ранее про астероид 4660 Nereus «360» рассказал астроном Денис Денисенко.
«Астероид приблизится к Земле примерно до четырех миллионов километров. Это совершенно неопасно для Земли, это в 10 раз дальше, чем от Земли до Луны. Никакого возможного столкновения ни с Землей, ни с Луной ни в этом году, ни в ближайшие 100 лет от этого астероида не произойдет», — подчеркнул он.
По его словам, приближение небесного тела к Земле никак не отразится на самочувствии людей.