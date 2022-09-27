Казахстан проведет переговоры с Россией по вопросу прибытия в республику россиян | 360°

Мир 27 сентября 2022, 10:18 Поделиться Telegram

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Viber Казахстан проведет переговоры с Россией по вопросу прибытия в республику россиян Президент Казахстана Токаев: решить проблему прибытия граждан России — в наших интересах РИА «Новости»

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Власти Казахстана заявили о намерении провести переговоры с российской стороной по вопросу прибытия граждан РФ в республику. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«В последние дни к нам приезжает много людей из России. <…> Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность», — сказал глава Казахстана на встрече с общественностью Туркестанской области.

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По его словам, «это политический и гуманитарный вопрос», правительству Казахстана уже поручено принять необходимые меры.

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«Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны», — уточнил Токаев.

Он обратил внимание, что в стране нет «ни кризиса, ни паники». Приезжим россиянам будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций.

Президент Казахстана подчеркнул, что территориальная целостность государств должна быть незыблема. Это, по его мнению, ключевой принцип.

Президент России Владимир Путин провел встречу с Токаевым 19 августа в Сочи. Лидеры затронули тему двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, где Казахстан в этом году является председателем.

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