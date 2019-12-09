Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала лучший фильм 2019 года

Эту картину также отметили в номинациях «Лучшая режиссура» и «Лучшая роль второго плана» — приз от калифорнийских кинокритиков получил постановщик Пон Джун-хо и актер Сон Кан-хо. В категориях «Лучший сценарий» и «Лучшая работа художника-постановщика» фильм занял второе место.

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Критики отдали второе место в борьбе за звание лучшего фильма «Ирландцу» Мартина Скорсезе. Лучшим фильмом на иностранным языке стала «Боль и слава» Педро Альмодовара, лучшим актером — Антонио Бандерас, а лучшей актрисой — Мэри Кэй Плэйс за роль в картине «Диана».

Фильм «Паразиты» в 2019 году получил одну из самых престижных кинонаград в мире — «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля.