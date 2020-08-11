В Белоруссии милиция напала на фотокорреспондента Associated Press

В Минске и во всех крупных городах Белоруссии третий день подряд продолжаются протесты, которые жестко подавляются правоохранителями.

По данным СМИ, возле гостиницы «Орбита» в Минске вечером 11 августа солдаты внутренних войск напали на фотокорреспондентов «Нашей Нивы» и Associated Press.

У журналистки первого издания Надежды Бужан забрали флешку, фотографу Сергею Грицу из АР пытались разбить камеру.

В Гродно также задержали журналиста портала Hrodna.life Руслана Кулевича и его супругу Татьяну. Мужчину избили. Об этом сообщила «Белорусская ассоциация журналистов».

Также стало известно о том, что в Минске освободили журналистов РИА Новости и Znak.com.

Ранее «360» сообщал, что во время столкновений, состоявшихся в Минске в ночь на 10 августа между силовиками и жителями белорусской столицы, пострадали или были задержаны несколько российских журналистов. Согласно данным разных источников, они не оказывали сопротивления, тем не менее получили удары дубинками.

На третий день протестов и столкновений силовики начали нападать и на автомобилистов, которые поддерживают демонстрантов — сигналят и преграждают путь военной и милицейской технике.

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