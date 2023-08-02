Мир 02 августа 2023, 09:12 Асселино заявил, что раньше Украину считали оплотом педофилии Французский политик Асселино напомнил, что раньше Украину называли оплотом педофилии Википедия

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Средства массовой информации Запада еще несколько лет назад называли Украину оплотом коррупции и педофилии. Однако сейчас СМИ как будто бы об этом забыли и уже совсем по-другому представляют эту страну, написал на своей странице в Twitter лидер французской партии «Народный республиканский союз», политический комментатор Франсуа Асселино.

«Что писали СМИ четыре года назад: в 2019 году канал Arte описывал Украину как самую коррумпированную страну в мире и называл ее мировым центром педофилии и торговли детьми, охраняемым высшим руководством», — заметил он.

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По его словам, уже в 2022-м Украина стала «оплотом наших ценностей» против Российской Федерации. Пользователи соцсети в комментариях в основном разделили точку зрения политика.

Один из комментаторов заявил, что Евросоюз, президент Франции Эммануэль Макрон не хотят слышать что-то плохое об Украине и СМИ им в этом помогают. Другой считает, что украинская сторона действительно разделяет те же «тошнотворные ценности», что и западные элиты.