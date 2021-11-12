Ассанжу и его невесте дали добро на тюремную свадьбу
The Sun: Джулиан Ассанж сыграет свадьбу в тюрьме
Основателю WikiLеаks Джулиану Ассанжу разрешили сыграть свадьбу со Стеллой Моррис в тюрьме Белмарш. Бракосочетание одобрили в королевской прокуратуре.
На церемонию Ассанж сможет пригласить ограниченное число гостей из числа заключенных, в том числе двух свидетелей. Об этом сообщила газета The Sun.
Пара, по данным источников, оплатит бракосочетание из собственных средств.
Поскольку Ассанж и Моррис — католики, то, скорее всего, свяжут себя узами брака в тюремной часовне.
Власти удовлетворили требование основателя WikiLеаks и его избранницы, поскольку они подали в суд на главу британского Минюста Доминика Рааба. В иске упомянута и начальница тюрьмы Белмарш.
Ассанж и его невеста опасались, что их тюремной свадьбе хотят помешать из-за политической войны, которую США ведут против основателя WikiLeaks.
Американские спецслужбы, по имеющимся данным, планировали похищение или, возможно, убийство Ассанжа, пока он семь лет находился в посольстве Эквадора в Лондоне. ЦРУ следило за семьей основателя WikiLeaks и его близкими.