Ассанжу и его невесте дали добро на тюремную свадьбу

Основателю WikiLеаks Джулиану Ассанжу разрешили сыграть свадьбу со Стеллой Моррис в тюрьме Белмарш. Бракосочетание одобрили в королевской прокуратуре.

На церемонию Ассанж сможет пригласить ограниченное число гостей из числа заключенных, в том числе двух свидетелей. Об этом сообщила газета The Sun.

Пара, по данным источников, оплатит бракосочетание из собственных средств.

Поскольку Ассанж и Моррис — католики, то, скорее всего, свяжут себя узами брака в тюремной часовне.

Власти удовлетворили требование основателя WikiLеаks и его избранницы, поскольку они подали в суд на главу британского Минюста Доминика Рааба. В иске упомянута и начальница тюрьмы Белмарш.

Ассанж и его невеста опасались, что их тюремной свадьбе хотят помешать из-за политической войны, которую США ведут против основателя WikiLeaks.

Американские спецслужбы, по имеющимся данным, планировали похищение или, возможно, убийство Ассанжа, пока он семь лет находился в посольстве Эквадора в Лондоне. ЦРУ следило за семьей основателя WikiLeaks и его близкими.