Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж стал жертвой «психологических пыток». В ООН рассказали, что ответственные за его судьбу Великобритания, США, Швеция и Эквадор вести расследование отказались.

О систематических нарушениях прав Ассанжа рассказал на пресс-конференции специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер. Его процитировал «Интерфакс».

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«Мы обратились ко всем заинтересованным государствам с просьбой расследовать это дело, прекратить оказывать на него давление», — подчеркнул Мельцер.

Он посещал Ассанжа в британской тюрьме в мае 2019 года вместе с медиками. По словам спецдокладчика ООН, основателя Wikileaks неоднократно и в течение долгого времени подвергали «психологическим пыткам».

Расследование, пояснил Мельцер, предусмотрено Конвенцией против пыток. Причем проводить его должны государства, которые последние годы были ответственны за судьбу Ассанжа.

Джулиан Ассанж был арестован в апреле 2019 года британской полицией в посольстве Эквадора, где скрывался несколько лет. Решением суда в начале мая основателя Wikileaks отправили в тюрьму на 50 недель по обвинению в нарушении условий освобождения под залог.

В феврале 2020 года Верховный суд Великобритании будет решать вопрос об экстрадиции Ассанжа в США. Страна обвиняет его в сговоре и попытке взломать правительственную сеть компьютеров.