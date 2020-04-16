Журналист раскрыл детали сорванного побега Ассанжа из Британии

Основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж планировал побег из посольства Эквадора в Лондоне в «третью страну» еще в декабре 2017 года. Но все сорвалось из-за Undercover Global. Компания занималась охраной дипмиссии и следила за Ассанжем.

Сейчас глава Undercover Global (UC Global) Давид Моралес проходит в Испании по делу о незаконной прослушке Ассанжа в посольстве, говорится в материале, составленном для агентства Sputnik журналистом Лурдесом Гомесом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Моралесу стало известно, что шеф Национальной службы разведки Эквадора Ромми Вальехо 21 декабря 2017-го посетил Ассанжа. У основателя Wikileaks была возможность покинуть Британию с эквадорским дипломатическим паспортом — под защитой иммунитета и неприкосновенности, следует со слов одного из адвокатов Ассанжа Айтора Мартинеса. Моралес рассказал об этом своему «американскому клиенту».

Мартинес отметил, что Ассанж подозревал о слежке за ним, но ему никто не верил. По словам адвоката, в разработке операции участвовали шесть-семь человек, максимум.

«Джулиан вел себя как параноик, потому что подозревал, что компания (UC Global) за ним шпионит. Он отвел меня в ванную, открыл кран, и так мы говорили. Никто ему не верил, но он оказался абсолютно прав», — рассказал адвокат. Он также отметил, что среди стран, куда мог уехать Ассанж, были Боливия, Греция, Венесуэла, Бельгия, Сербия и Китай.

В России он убежища не искал — Ассанж не хотел давать повод считать его «русским агентом».

Операция должна была пройти 25 декабря 2017 года, но 22 декабря Соединенные Штаты направили в британскую столицу международный ордер на арест Ассанжа.

В материале отмечается, что план был сорван из-за предполагаемого уведомления, которое хозяин UC Global отправил своим контактам в Las Vegas Sands. Корпорация, владеющая казино в Лас-Вегас, пренадлежит Шелдону Адельсону, спонсору президентской кампании Дональда Трампа, входящему в ближний круг Майка Помпео, указано в материале.

Джулиан Ассанж в 2012–2019 годах жил в посольстве Эквадора в Лондоне, укрываясь от экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании. Ассанж также опасался, что Швеция передаст его США.

В апреле 2019 года Эквадор лишил Ассанжа дипломатического убежища, передав его полиции Британии. Основателя Wikileaks приговорили почти к году заключения (350 дней) за нарушение условий освобождения под залог. Слушания об экстрадиции основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США начались в Лондоне в конце февраля 2020-го.

За то время, что Ассанж скрывался от американского правосудия в посольстве Эквадора, он стал отцом двоих детей. Мальчиков родила 37-летняя юрист Стелла Моррис в 2017 и 2019 годах. И это не единственный случай, когда женщины связывают свою жизнь с заключенными.