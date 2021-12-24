Ассанж решил обжаловать решение суда по экстрадиции в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал прошение об обжаловании решения суда по экстрадиции в Соединенные Штаты. Об этом сообщила его невеста Стелла Моррис.

«Сегодня утром в 11:05 Джулиан Ассанж подал прошение о разрешении на обжалование в Верховном суде постановления Высокого суда о том, что он может быть экстрадирован в США», — привело РИА «Новости» слова Моррис.

Судьи Высокого суда сейчас рассматривают прошение основатель WikiLeaks, отметила невеста журналиста. По ее словам, неизвестно, сколько времени займет принятие решения, но «ожидается, что это произойдет не раньше третьей недели января».

В начале декабря 2021 года Высокий суд Лондона разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Там ему грозит до 175 лет лишения свободы за обвинения в шпионаже. США гарантировали гуманное отношение к журналисту, но эксперты полагают, что обещания сдерживать никто не станет.

Недавно Моррис сообщила, что Ассанж перенес инсульт в тюрьме. Это произошло 27 октября, когда он общался по видеосвязи в суде Лондона. Сам журналист предположил, что микроинсульт произошел из-за стресса на фоне продолжительной судебной тяжбы.