Ассанж получил «доброе и личное» письмо от папы Римского

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил личное послание от папы Римского Франциска. Его принес тюремный священник, отметила жена журналиста Стелла Моррис.

Об этом она написала в своем Twitter.

«После тяжелой ночи Джулиан этим утром получил доброе и личное послание от папы Франциска, которое было доставлено к двери его камеры тюремным священником. Наша семья хочет выразить благодарность многим католикам и другим христианам, выступающим за его освобождение», — написала она.

При этом о чем именно написал Ассанжу папа Римский неизвестно.

Джулиана Ассанжа в 2010 году обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании в Швеции. С 2012 года он скрывался посольстве Эквадора в Лондоне, избегая экстрадиции. Его задержали в апреле 2019 года по запросу США и поместили в тюрьму строгого режима.

Позже американские власти сообщили, что обвинили Ассанжа в 17 эпизодах нарушения закона. Речь идет про шпионаж и раскрытие секретных сведений. Если его выдадут США, журналисту грозит до 175 лет тюрьмы.