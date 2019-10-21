Ассанж плохо понял происходящее на заседании в суде

В конце заседания судья Ванесса Барайтцер, которая ведет процесс, поинтересовалась у Ассанжа, понимает ли он все происходящее в тот день в суде.

«На самом деле нет», — ответил обвиняемый.

После этого он тихо добавил, что не в состоянии нормально думать.

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Заседание продлилось около часа. Подсудимый сидел на трибуне и вел себя спокойно.

Журналисты и сторонники активиста попытались объяснить странное поведение Ассанжа. По их мнению, в тюрьме основателя WikiLeaks заставляют принимать психотропные вещества, из-за чего он неспособен адекватно реагировать на происходящее и участвовать в процессе собственной защиты.

Очередное заседание по делу об экстрадиции Ассанжа прошло 21 октября. Следующая встреча назначена на 18 ноября. Обвиняемому разрешили присутствовать на нем по видеосвязи. Предположительно, процесс пройдет в три этапа, на каждом из которых стороны представят свои аргументы. Слушания запланировали на декабрь, январь и февраль. По существу следствие рассмотрит дело в конце февраля, отметил сайт RT.

Полицейские из Великобритании арестовали Джулиана Ассанжа в апреле 2019 года в посольстве Эквадора, где он скрывался несколько лет. Решением суда в начале мая основателя Wikileaks посадили в тюрьму на 50 недель. Ассанжа обвиняют в нарушении условий освобождения под залог.

В феврале 2020 года Верховный суд Великобритании будет обсуждать вопрос об экстрадиции Ассанжа в США. Власти страны обвиняют его в сговоре и попытке взломать правительственную сеть компьютеров.