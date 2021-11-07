Ассанж и невеста подали в суд на власти и тюрьму, где им не дают пожениться

Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Моррис подали в суд на главу Минюста Британии Доминика Рааба из-за того, что им запрещают жениться в тюрьме Белмарш, где сидит создатель WikiLeaks. Иск также обращен и на начальницу учреждения, написала Daily Mail.

Пара опасается, что попытки британских властей помешать их тюремной свадьбе связаны с политической войной, которую против основателя WikiLeaks ведут власти США.

Осенью стало известно, что американские спецслужбы планировали похитить или даже убить Ассанжа во время его семилетнего нахождения в посольстве Эквадора в Лондоне, где его впоследствии лишили политического убежища. ЦРУ также шпионило за его семьей и друзьями и проводило кампанию по дезинформации.

Операция «поймай или убей» провалилась, но другие враждебные меры были реализованы, заявила 38-летняя Стелла, юрист.

«Это часть огромного заговора против Джулиана, который проявляется во всем, что мы хотим сделать. Свадьба была бы моментом счастья, чем-то вроде нормальности в безумных обстоятельствах», — сказала невеста Ассанжа.

Стелла уверена, что свадьба не будет иметь юридических последствий для экстрадиции, поскольку у Ассанжа есть право на семейную жизнь в Британии. Это определяется тем фактом, что двое их сыновей уже являются британскими гражданами, объяснила она.

Невеста впервые обратилась к руководству Белмарша с просьбой об организации свадьбы в мае. Но никакой помощи им не оказали. Ассанж 7 октября уже сам обратился к начальнице тюрьмы Дженни Луи с аналогичной просьбой, но не получил ответа. Адвокаты пары 14 октября попросили руководство тюрьмы разрешить Стелле и регистратору из ЗАГСа посетить Ассанжа для оформления брачных отношений, но последующие запросы не получили ответа. Луи объяснила, что вынуждена была передать запрос в прокуратуру, но адвокаты пары заявляют, что это не имеет отношения к делу, поскольку в Великобритании против Ассанжа не выдвигали обвинений.

Ассанжа задержали в Лондоне по запросу США 11 апреля 2019 года. Спустя месяц начались слушания об экстрадиции. Ассанжу в США грозит до 175 тюрьмы.

В июле 2021 года суд лишил основателя WikiLeaks эквадорского гражданства.