05 января 2024, 12:46
Asia Times раскрыло, какую технику НАТО уничтожили российские военные на Украине
Asia Times: ВС России уничтожили наилучшую технику НАТО, переданную ВСУ
Российские военные уничтожили на Украине наилучшее вооружение, поставленное ВСУ со стороны стран НАТО. Об этом сообщило издание Asia Times.
Автор материала обратил внимание, что ВС России в ходе боестолкновений продемонстрировали, что обычным оружием они способны вывести из строя одни из лучших танков НАТО и уничтожить такие бронемашины, как американские Bradley и немецкие Marder.
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При этом западные танки, которых у Североатлантического альянса и без того было мало, показали себя далеко не лучшим образом, подчеркнул обозреватель.
Теперь, по его словам, у ВСУ больше не осталось Leopard 2 в рабочем состоянии, а американские Abrams и вовсе приходится прятать от боевых действий. Связано это с опасениями, что боевые машины просто не переживут столкновение с российскими военными.
Накануне, 4 января, на отсутствие на передовой танков Abrams, переданных ВСУ, обратил внимание Forbes. Журнал отметил, что с момента их передачи прошло два месяца, но за все это время никто не увидел никаких доказательств их существования. Останется неясным, какой бригаде ВСУ передали танки и где Украина их использует, подчеркнули журналисты.
ВСУ
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