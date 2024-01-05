Мир 05 января 2024, 12:46 Asia Times раскрыло, какую технику НАТО уничтожили российские военные на Украине Asia Times: ВС России уничтожили наилучшую технику НАТО, переданную ВСУ U.S. Department of Defense

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Российские военные уничтожили на Украине наилучшее вооружение, поставленное ВСУ со стороны стран НАТО. Об этом сообщило издание Asia Times.

Автор материала обратил внимание, что ВС России в ходе боестолкновений продемонстрировали, что обычным оружием они способны вывести из строя одни из лучших танков НАТО и уничтожить такие бронемашины, как американские Bradley и немецкие Marder.

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При этом западные танки, которых у Североатлантического альянса и без того было мало, показали себя далеко не лучшим образом, подчеркнул обозреватель.

Теперь, по его словам, у ВСУ больше не осталось Leopard 2 в рабочем состоянии, а американские Abrams и вовсе приходится прятать от боевых действий. Связано это с опасениями, что боевые машины просто не переживут столкновение с российскими военными.

Накануне, 4 января, на отсутствие на передовой танков Abrams, переданных ВСУ, обратил внимание Forbes. Журнал отметил, что с момента их передачи прошло два месяца, но за все это время никто не увидел никаких доказательств их существования. Останется неясным, какой бригаде ВСУ передали танки и где Украина их использует, подчеркнули журналисты.