Мир 27 февраля 2024, 18:50 Asia Times предсказала угрозу для Украины после перелома в конфликте Asia Times: судьба Украины окажется под угрозой после нового этапа конфликта U.S. Department of Defense

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Конфликт на Украине достиг переломного момента, когда само выживание страны окажется под угрозой при отсутствии поддержки со стороны западных союзников. Об этом написала газета Asia Times.

«Если Вашингтон не продолжит полностью поддерживать президента Владимира Зеленского и его военных, то само выживание Украины окажется под угрозой», — указали в материале.

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По мнению автора статьи, развитие конфликта до конца 2024 года будет зависеть от многих факторов. Среди них ключевыми являются поставки оружия, информация и политическая воля лидеров Запада. При этом он признал, что российская армия после ряда крупных побед на поле боя «находится на подъеме».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о планах передать России документ, который подведет итоги предстоящего саммита по «формуле мира». Он отметил, что для украинских властей неприемлемо навязывание любого формата переговоров.