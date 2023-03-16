Мир 16 марта 2023, 10:31 Асад заявил, что сирийские добровольцы в случае участия в СВО будут действовать не от имени страны Президент Асад: Сирия не будет отправлять от своего имени добровольцев в зону СВО РИА «Новости»

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Сирийские добровольцы могут отправиться в зону проведения спецоперации для помощи военным из России точно не от имени государства. Такое заявление сделал в интервью РИА «Новости» президент Сирии Башар Асад.

Агентство поговорило с политиком сразу же после окончания переговоров в Кремле.

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«Если добровольцы отправятся туда, то не от сирийского государства — они обратятся напрямую к тем российским органам, которые занимаются этим вопросом, а мы знать об этом не будем», — подчеркнул он.

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Ранее Асад заявил, что Сирия признала новые границы России с присоединившимся Запорожской и Херсонской областями, а также ДНР и ЛНР. Он назвал данные территории исторически российскими.

Президент РФ Владимир Путин встретился с сирийским коллегой 15 марта в Москве. Асад заявил, что поддерживает проведение спецоперации на Украине.