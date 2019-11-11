Асад сравнил ситуацию в Сирии с моделью третьей мировой войны

США пытаются всеми силами удерживать позицию лидера в мире и ведут борьбу со всеми другими странами. Вооруженный конфликт в Сирии можно считать моделью третьей мировой войны в миниатюре. Такое мнение выразил сирийский президент Башар Асад.

«Не забывайте, что США ведут войну со всем остальным миром. Здесь речь идет о тектонических сдвигах и „землетрясениях“. Ведь старый миропорядок, установившийся после Второй мировой войны, себя изжил, особенно после распада Советского Союза», — сказал RT лидер Сирии.

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По словам Асада, сейчас уже не действует модель однополярного мира. На международной арене есть несколько лидирующих стран, в числе которых Россия, Индия и Китай. При этом Вашингтон не жалует даже своих союзников Францию или Великобританию.

«Партнеров США не признают и поэтому ведут сейчас борьбу. Война в Сирии — это такая миниатюрная модель третьей мировой войны, которая ведется опосредованно», — пояснил сирийский президент.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. Вопросом урегулирования ситуации занялись Россия, Турция и Иран, которые начали активную борьбу с террористами и восстановление разрушенных сирийских территорий.