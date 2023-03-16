Мир 16 марта 2023, 08:25 Асад счел хорошей идеей расширение военного присутствия России в Сирии Президент Сирии Асад поддержал идею расширения военного присутствия России в стране РИА «Новости»

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Расширение военное присутствия России в Сирии было бы хорошей идеей, заявил президент САР Башар Асад в интервью РИА «Новости». Он отметил, что главы министерств обороны двух стран накануне обсуждали вопросы сотрудничества в этой области.

По его словам, если у России есть желание расширить базы или увеличить их количество, то это вопрос технического или логистического характера.

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«Если есть такого рода желание, то мы считаем, что расширение российского присутствия в Сирии — это хорошо, это послужит этой идее», — сказал Асад.

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Он уточнил, что на уровне министерств обороны 15 марта тема баз не обсуждалась. Лидер САР пояснил, что обычно арабская республика, какого рода сотрудничество будет осуществляться.

«Это военный вопрос, который всегда имеет своего рода секретность. Это естественно», — заметил политик.

Президент Сирии указал на то, что стороны имеют общий взгляд на вопрос баз и с политической, и с военной стороны. Но, по его словам, с военной точки зрения этот вопрос не поднимался. Вместе с тем он заявил, что военное присутствие России не должно быть временным и ограничиваться борьбой с терроризмом.

На сегодняшний день в Сирии бессрочно располагается авиагруппа российских вооруженных сил. Она дислоцирована на аэродроме Хмеймим. Помимо этого, в Тартусе размещен сроком на 49 лет российский пункт материально-технического обеспечения ВМФ. Соглашение об этом заключили в 2017 году. Документ может автоматически продлеваться на периоды в 25 лет.