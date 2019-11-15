Асад предложил курдам вместе бороться против Турции

Турция развернула на сирийской территории военные действия. Власти Сирии предложили курдам вступить в правительственную армию и вместе бороться против турецких военных. Но курды еще не дали согласия, сообщил сирийский лидер Башар Асад.

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По его словам, Минобороны Сирии 30 октября объявило, что готово принять бойцов арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» в состав сирийской армии. Это произошло после заключения Турцией и Россией меморандума.

«Однако ответ, который, как следует понимать, был официальным, таков: они (курды — прим. ред.) сейчас не готовы присоединяться к сирийской армии, и они намерены сохранить при себе оружие в данных регионах», — сказал Асад телеканалу «Россия 24» и РИА «Новости».

Он отметил, что сейчас сирийские власти пытаются убедить курдов, что подобное присоединение — «правильная и верная позиция». Вступление в ряды армии поможет вернуть территории, которые были потеряны на севере страны.

Асад также добавил, что в ближайшие недели необходимо следить за тем, как будет развиваться ситуация.

Меморандум о взаимопонимании был подписан Россией и Турцией 22 октября 2019 года. Согласно ему, на сирийскую территорию ввели российские войска, которые содействовали выводу курдских отрядов на расстояние 30 километров от границы. После отвода началось совместное патрулирование территории Сирии отрядами России и Турции.