Асад потребует от США компенсировать хищение нефти

Президент Сирии Башар Асад намерен поднять в ООН вопрос о выплате компенсации за похищенную нефть. Пропажа сирийского черного золота — дело рук властей США, заявил он.

Асад обвинил США в краже сирийской нефти Подробнее

По словам Асада, сейчас многие страны понимают, что «ООН не существует», так как перестало существовать международное право.

«Мы сейчас живем в мире, похожем на лес, он сейчас ближе к миру до Второй мировой войны, а не после нее. Поэтому мы направим жалобы — но они останутся на полках», — сказал глава Сирии телеканалу «Россия 24» и РИА «Новости».

Ранее Башар Асад заявил, что Вашингтон «ворует нефть», а политика страны отстаивает интересы преступных группировок. Реальным американским руководством являются различные компании, которые занимаются нефтью, оружием и финансами, заверял он.

Сирия добывает порядка 90% всей нефти на восточной стороне реки Евфрат, которую сейчас контролируют союзники Вашингтона — курды. По информации Минобороны, Штаты каждый месяц получают более 30 миллионов долларов прибыли от добычи сирийской нефти.