Асад обвинил ЦРУ в убийстве основателя «Белых касок»

Президент Сирии Башар Асад выдвинул свою версию гибели сооснователя организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье. По мнению главы государства, его убили по указанию ЦРУ.

«Конечно, это работа спецслужб. Но каких спецслужб? Когда мы говорим о западных спецслужбах в целом, турецких и некоторых других, которые действуют в нашем регионе, это не спецслужбы суверенных государств, это подразделения главной разведслужбы (США — прим. ред.) — ЦРУ», — заявил Асад в интервью телеканалу «Россия-24».

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Президент добавил, что спецслужбы разных стран работают и взаимодействуют друг с другом в подчинении одного хозяина. Асад предположил, что силовики Турции убили Ле Мезюрье по указанию иностранных спецслужб.

По мнению главы Сирии, основатель «Белых касок» отправился вслед за главарями террористических группировок Усамой бен Ладеном и Абу Бакром аль-Багдади, потому что как и они «знал важные секреты».

Бывшего офицера британской разведки и одного из основателей действующей в Сирии организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье нашли мертвым возле собственного дома в Стамбуле. По одной из версий местных правоохранителей, он погиб от падения с высоты.