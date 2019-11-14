Асад обвинил США в краже сирийской нефти

Президент Сирии Башар Асад заявил, что США воруют нефть страны. Кроме того, политика Вашингтона полностью строится на интересах преступных группировок, в число которых входят нефтяные компании.

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«Не только потому что они воруют нефть, а потому что США — это государство, построенное как политический режим на бандитских группировках», — сказал Асад телеканалу «Россия 24» и РИА «Новости».

Он пояснил, что на самом деле Штатами руководит не президент. За лидером страны стоит так называемый «совет директоров».

«Совет в свою очередь представляет крупные американские компании, которые являются реальными владельцами государства: это нефтяные компании, производители оружия, банки и другие лобби», — заверил глава Сирии.

По словам Асада, США нельзя назвать государством, так как это — «режим». Руководителей назначают организации, которые преследуют исключительно свои интересы.

В качестве примера «бандитизма» Вашингтона он привел нападение нацистской Германии на СССР.

«Одним из важнейших факторов, сподвигнувших Гитлера на нападение на СССР во Вторую мировую войну, была нефть. Некоторые говорят, что нефть была единственным фактором и других для нападения на СССР вовсе не было. Сегодня США занимаются тем же самым, подражая нацистам <…> экспансия, завоевания, подрыв интересов других народов <…> И все это только ради нефти», — заявил Асад.