Асад назвал Трампа лучшим президентом США. И прозрачным

В большом интервью агентству SANA президент Сирии Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом США потому, что он не скрывает своих целей. Он откровенно заявляет, что ему нужна нефть.

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Башар Асад заявил, что суть американской политики не меняется, и каждый новый президент повторяет преступления предыдущего. Только некоторые из них еще умудряются, будучи, по сути, военными преступниками, получить Нобелевскую премию мира.

«Он лучший не из-за хорошей политики, а потому, что он наиболее прозрачен, он прямо говорит: „нам нужна нефть“, „мы хотим избавиться от такого-то“, „хотим предоставлять услуги в обмен на деньги“. Такова политика США. Что может быть лучше, чем откровенный враг?» — оценил Трампа Асад.

Сирийский лидер также откровенно скептически отнесся к сообщениям Вашингтона о ликвидации главаря «Исламского государства» (ИГ*) Абу Бакра аль-Багдади. Он признался, что не верит даже в то, что спецоперация имела место. Асад сообщил, что радары не видели американских самолетов на месте рейда. Кроме того, останки аль-Багдади не были показаны. Сирийский лидер предложил никогда не верить американцам, если они не приложили исчерпывающие доказательства.

«Американская политика ничем не отличается от Голливуда. Все зависит от фантазии. Это даже не научная фантастика, просто разгулявшееся воображение», — подчеркнул Башар Асад.

* — террористическая организация, запрещенная в России.