Асад назвал агрессивную внешнюю политику США «войной на выживание»

Асад сравнил ситуацию в Сирии с моделью третьей мировой войны Подробнее

«Проблема с США состоит в том, что, с их точки зрения, они ведут сейчас войну на выживание, так как теряют свою гегемонию. И они решили бороться с Россией, Ираном, Сирией — со всеми, кто говорит „нет“», — поделился своей точкой зрения Асад. Собеседник RT также отметил, что американские вторжения в Афганистан и Ирак ничего не изменили. Именно поэтому руководство страны продолжило свои вторжения уже по другим сценариям, с использованием иных методов.

Асад подчеркнул, что власти США готовы и дальше бороться не только с российским или сирийским режимом, но также и с западными союзниками, если услышат с их стороны какое-либо несогласие со своими решениями.

Пробы и ошибки принесли Штатам серьезные потери. И за это, как сказал Асад, приходится расплачиваться даже внутри страны. Президент Сирии обратил особое внимание на то, что сейчас главная задача Дамаска — действовать на несколько шагов вперед Соединенных Штатов. Асад уверил, что эта задача сирийским властям вполне по плечу.