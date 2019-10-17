Асад назвал агрессию Турции нападением

В своем выступлении Асад заявил, что Сирия уже не раз отвечала на преступную турецкую агрессию, атакуя агентов Анкары. Официальный Дамаск продолжит противостоять всем формам агрессии во всех регионах своей страны.

СМИ: Эрдоган выбросил письмо с советами Трампа Подробнее

Президент Сирии Башар Асад сделал свое заявление во время встречи с советником по вопросам национальной безопасности Ирака Фалихом аль-Файядом. Прибывший с визитом высокопоставленный чиновник передал сирийскому лидеру послание от премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди.

В документе глава правительства соседнего государства высказался о развитии отношений между государствами, совместной борьбе с терроризмом и обеспечением безопасности границ.

Ранее стало известно, что автономная администрация северо-востока Сирии смогла договориться с официальными властями страны о защите своего населения от Турции. Таким образом, сирийская армия должна занять территории вдоль северной границы для отражения атаки со стороны соседнего государства. В настоящий момент правительственные войска вошли в провинции Ракка и Алеппо.

Турция объявила о начале спецоперации «Источник мира» против курдских формирований на севере Сирии. Главная цель, которую преследует Анкара — создать буферную зону для обеспечения контроля над своими границами. По замыслу Турции туда она сможет отправить сирийских беженцев.

Ранее для того, что Эрдоган не начинал нападение на север Сирии, где расположен курдский анклав, президент США Дональд Трамп написал ему письмо. Правда в выражениях американский лидер не сдерживался, чем удивил очень многих. Однако, как выяснилось позже, Трамп писал свое письмо зря, потому что Эрдоган выкинул его.