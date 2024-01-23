Мир 23 января 2024, 15:58 Ас-Сиси указал на высокие темпы строительства АЭС «Эль-Дабаа» Президент Египта Ас-Сиси: строительство АЭС «Эль-Дабаа» идет высокими темпами РИА «Новости»

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Строительство первой в Египте атомной электростанции АЭС «Эль-Дабаа» идет более высокими темпами, чем было согласовано. Об этом сообщил египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси, чьи слова привело РИА «Новости».

Во вторник президент Египта и его российский коллега Владимир Путин выступили в формате видеоконференции и дали старт началу возведения четвертого энергоблока. Объект строят при участии государственной корпорации «Росатом».

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«Строительство проекта идет более высокими темпами, чем было согласовано изначально», — подчеркнул ас-Сиси.

АЭС находится в области Матрух на берегу Средиземного моря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал проект строительства сооружения одним из флагманских для экономического сотрудничества двух стран, сообщила «Газета.ru».

Энергоблоки на реакторах АЭС в Египте ежегодно смогут производить до 37 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Объект обеспечит порядка 10% энергопотребления страны, сообщил президент России Владимир Путин.