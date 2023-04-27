Важное 27 апреля 2023, 13:06 Артобстрелы приостановят в Артемовске на время поездки в город журналистов из США Пригожин заявил о приостановке обстрелов в Артемовске на время визита журналистов из США РИА «Новости»

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В Артемовске приостановят артиллерийский огонь на время поездки в город журналистов из США, которых туда везут ВСУ. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Аудокомментарий опубликовала в Telegram-канале пресс-служба бизнесмена.

«Занимаемся боевой работой, приходит информация, что Цербер — командир 57-й бригады ВСУ — везет американских журналистов в Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.). Принято решение приостановить огонь артиллерии», — заявил предприниматель.

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По его словам, на такую меру пошли, чтобы журналисты могли провести съемки и уехать домой.

«Пресса — это святое. Они же тоже своего рода военкоры», — заметил Пригожин.

Он также предостерег украинских военных от попыток стянуть в Артемовск резервы под прикрытием американских СМИ. В случае, если такое произойдет, бойцам ЧВК придется пойти на решительные меры, заключил бизнесмен.