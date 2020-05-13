Артисты из Турции ответили послу Украину на угрозы
Российские артисты, выступающие в Аланье, ответили на угрозы послу Украины в Турции Андрею Сибиге. Они заявили, что исполнение песни «Катюша» на 9 мая было призвано объединить всех выходцев из бывшего СССР. Об этом сообщило РИА «Новости».
Организатором мероприятия стала глава местной ассоциации русской культуры Екатерина Гюндюз.
«Каждый раз в этот день вместе с чувством скорби по нашим погибшим, благодарности за нашу сегодняшнюю возможность жить мы испытываем невероятное, до слез, ощущение единства, вдруг снова понимаем, что мы — потомки одного народа», — приводит слова Гюндюз «Газета.ru».
Она отметила, что 9 мая — это праздник, когда все выходцы из Советского Союза «забывают политические противоречия» и вместе вспоминают и благодарят тех, кто подарил им жизнь.