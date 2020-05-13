    13 мая 2020, 17:49

    Артисты из Турции ответили послу Украину на угрозы

    Анастасия Кременчугская

    Российские артисты, выступающие в Аланье, ответили на угрозы послу Украины в Турции Андрею Сибиге. Они заявили, что исполнение песни «Катюша» на 9 мая было призвано объединить всех выходцев из бывшего СССР. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Организатором мероприятия стала глава местной ассоциации русской культуры Екатерина Гюндюз.

    «Каждый раз в этот день вместе с чувством скорби по нашим погибшим, благодарности за нашу сегодняшнюю возможность жить мы испытываем невероятное, до слез, ощущение единства, вдруг снова понимаем, что мы — потомки одного народа», — приводит слова Гюндюз «Газета.ru».

    Она отметила, что 9 мая — это праздник, когда все выходцы из Советского Союза «забывают политические противоречия» и вместе вспоминают и благодарят тех, кто подарил им жизнь.