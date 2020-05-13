Артисты из Турции ответили послу Украину на угрозы

Организатором мероприятия стала глава местной ассоциации русской культуры Екатерина Гюндюз.

«Каждый раз в этот день вместе с чувством скорби по нашим погибшим, благодарности за нашу сегодняшнюю возможность жить мы испытываем невероятное, до слез, ощущение единства, вдруг снова понимаем, что мы — потомки одного народа», — приводит слова Гюндюз «Газета.ru».

Она отметила, что 9 мая — это праздник, когда все выходцы из Советского Союза «забывают политические противоречия» и вместе вспоминают и благодарят тех, кто подарил им жизнь.