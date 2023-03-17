Мир 17 марта 2023, 08:40 Артиллеристы союзных сил спасли два взвода пехоты в зоне спецоперации Минобороны: экипажи «Гиацинтов-Б» из числа мобилизованных спасли два взвода пехоты ВС РФФ

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Артиллеристы союзных сих поддержали огнем работу двух взводов пехотинцев и таким образом спасли их от удара врага. Об этом сообщили представители Минобороны России. Видео с работой артиллеристов опубликовали в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны отметили, что на видео попали залпы из 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б», которые числятся на балансе Западного военного округа в зоне спецоперации. Также в ведомстве подчеркнули, что на кадрах показана работа членов экипажа, призванных в рамках частичной мобилизации.

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Один из них — заряжающий орудия с позывным «Черемуха» — сказал, что у его сослуживцев сильный боевой дух.

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«На прошлой позиции поддержали артиллерийским огнем наших ребят, спасли два взвода пехоты», — поделился он.

По словам представителей Минобороны, в результате выполнения этой боевой задачи артиллеристы союзных сил уничтожены опорные пункты, техника и фортификационные сооружения ВСУ.