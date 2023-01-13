Мир 13 января 2023, 12:18 Артиллерийскую группировку региональных войск привели в готовность в Белоруссии Минобороны Белоруссии привело в готовность артиллеристов региональной группировки войск Министерство обороны Республики Беларусь / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Министерство обороны Белоруссии в рамках совместных с Россией боевых учений привело в готовность артиллерийские подразделения. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства республики.

«В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность», — говорится в сообщении.

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Накануне комиссия Минобороны России во главе с главкомом Сухопутными войсками РФ Олегом Салюковым прибыла в Минск. Комиссия проверила воинские части и подразделения российских бойцов из региональной группировки войск, которые находятся на полигонах ВС Белоруссии.

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МИД России заявил, что совместные военные учения между Россией и Белоруссией проводятся с целью «отбить у потенциальных противников охоту к эскалации и провокациям».

Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук подчеркнул, что учения носят исключительно оборонительный характер и ставят целью обеспечить безопасность Союзного государства.