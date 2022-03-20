Артиллерийский дивизион «Корса» армии ДНР нанес удар из «Градов» по ВСУ

Подразделения Народной милиции ДНР продолжают вести бои с украинскими националистами. Появилось видео с огневой поддержкой военных республики артиллерийского дивизиона «Корса» из армии ДНР.

Кадры нанесения ударов из реактивной системы залпового огня «Град» опубликовал телеканал «Звезда».

По данным НМ ДНР, за минувшие сутки военнослужащие Донецкой Народной Республики уничтожили более 70 националистов, три танка, пять бронетранспортеров, четыре бронированные машины, полевой артиллерийский склад и более 50 огневых точек ВСУ.

«В ходе зачистки от украинских националистов населенного пункта Марьинка 15 военнослужащих 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие и на двух БМП перешли на сторону ДНР», — сообщил официальный представитель НМ республики.