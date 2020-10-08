Артиллерия Азербайджана обстреляла главный старинный собор Карабаха. Фото

Военные силы Азербайджана обстреляли ракетами древний собор Казанчецоц в городе Шуши. Здание частично разрушено.

Храм Казанчецоц считается главным собором в Карабахе. О его частичном разрушении сообщили в Армянском едином информационном центре.

«Враг ударил по символу Шуши — церкви Казанчецоц, которая была восстановлена после войны 90-х годов», — говорится на странице центра в сети Facebook.

Источник фото: РИА «Новости»

Собор был построен в XIX веке, его отреставрировали в 90-х годах прошлого века.

Ранее стало известно, что в Дагестане обнаружили воронку и осколки возможного снаряда в селе, расположенном в 40 километрах от границы с Азербайджаном. Местные жители выложили фотографии в социальных сетях. Пользователи предположили, что в Дагестан прилетели снаряды из Нагорного Карабаха, где сейчас идут военные действия.

Бои в Карабахе начались 27 сентября. Мировое сообщество призывает Армению и Азербайджан прийти к соглашению и остановить войну.