Мир 01 марта 2023, 20:11 Артемовск стал местом перемалывания ВСУ The Guardian: Артемовск превратился в мясорубку по перемалыванию кричащих боевиков ВСУ РИА «Новости»

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Почти взятый в окружение российскими силами город Артемовск (украинское название — Бахмут) очень близок к полному уничтожению. Но украинские военные остаются в населенном пункте в надежде, что смогут его отстоять. Об этом они рассказали в беседе с журналистом британского издания The Guardian.

Главным собеседником стал солдат 103-й бригады Олег Бендык. Он показал журналисту сделанные на телефон видеозаписи во время боев. Комментируя ролики боец ВСУ отметил, что самые страшные столкновения старался не снимать.

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«Бывают дни намного хуже, когда наши ребята получают ранения или погибают. У русских много артиллерии. Они идут квадрат за квадратом», — пояснил он.

По словам журналиста, в показанном видео он увидел, как украинские солдаты во время проезда на бронетранспортере орали от ужаса, когда военный вертолет выпустил по ним ракету, промахнувшись всего на несколько метров.

«Это мясорубка по перемалыванию сил. Тела остаются там, где упали. Их никто не забирает», — рассказал украинский доброволец Сергей Гнездилов.

Его поддержал 23-летний солдат под позывным Малыш. Он подчеркнул, что украинская армия готова на все, чтобы не дать городу пасть. По его словам, бои уже давно идут на улицах Бахмута.

«Русские местами в 150 метрах от нас. Мы их не видим, но слышим их голоса», — признался он.

Российский предприниматель и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что находящиеся в Артемовске украинские войска получают новые резервы живой силы. Он подчеркнул, что интенсивность боев только возрастает.